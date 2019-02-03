نتنياهو: فترة الانتخابات لن تمنع من التحرك ضد غزة وإيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن فترة الانتخابات لن تمنع من التحرك في قطاع غزة، إذا لم يستقر الهدوء على الحدود مع القطاع.

وأوضح نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أنه “في حال لن يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، فإن إسرائيل لن تتردد في العمل حتى خلال فترة الانتخابات”.

وأضاف: “لديّ رسالة علنية إلى الطغاة في طهران مفادها أن إسرائيل ستستمر في التحرك جليًا لضمان مستقبلها”.

وستجري الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أبريل/نيسان من العام الجاري، إثر تقديم موعدها المفترض في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة توترًا دائمًا، حيث يشارك فلسطينيون مساء كل جمعة، في مسيرات سلمية تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها العام 1948، إضافة إلى رفع الحصار.

وبين الفينة والأخرى، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يقصف أهدافًا تابعة لإيران وحزب الله اللبناني في سوريا، لمواجهة التموضع الإيراني العسكري هناك.