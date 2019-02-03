صحيفة: ترتيبات بريطانية لإخفاء الملكة وزوجها في ملجأ سري

كشفت صحيفة “صاندي تايمز” اللندنية، عن تعليمات صدرت لنقل ملكة بريطانيا وزوجها إلى مخبأ سري؛ في حال تفاقمت أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحولت إلى اضطرابات مدنية داخلية.

وذكرت الصحيفة، الأحد، أن “هناك ترتيبات مماثلة لإخفاء الملكة اليزابيث وزوجها الأمير فيليب، سبق استخدامها أيام الحرب الباردة، وسيعاد تنفيذها إذا ما تحول الانسداد في قضية البريكست إلى حالة من الفوضى الشعبية، جراء الوصول المحتمل إلى صيغة انسحاب من طرف واحد بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي”.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تعيش الآن أزمة مع البرلمان؛ بشأن ترتيبات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقابل موقف أوروبي يلتزم باتفاق سابق بهذا الخصوص، كانت أبرمته رئيسة الحكومة البريطانية تيريسا ماي وتسعى الآن لتعديله.