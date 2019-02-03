حصيلة ضحايا انهيار سد البرازيل ترتفع إلى 121 قتيلاً

المصدر: أ.ف.ب

ارتفعت السبت حصيلة ضحايا كارثة برومادينيو إلى 121 قتيلاً و226 مفقوداً، إثر انهيار سد منجمي في جنوب شرق البرازيل الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت السلطات.

ووقعت الكارثة في 25 كانون الثاني/يناير، عندما تسبّب انزلاق للتّربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس غيرايس.

والسبت أعلنت أجهزة الطوارئ في الولاية أن حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 121 قتيلا و226 مفقودا.

ويعتقد أن المفقودين أصبحوا في عداد القتلى، خصوصا مع عدم العثور على أحياء خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الحصيلة مساء الجمعة بلغت 115 قتيلا، فضلاً عن 248 مفقوداً.