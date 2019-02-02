رجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم يصل إلى إيران قادمًا من العراق

وصل رجل الدين الشيعي البحريني المعارض عيسى قاسم اليوم مدينة مشهد الإيرانية، التي تعد من المدن المقدسة بالنسبة لاتباع الطائفة الشيعية، قادما من النجف جنوب العراق.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية أن عيسى قاسم وصل إلى مدينة مشهد الايرانية قادمًا من العراق، إذ سيزور “مرقد الإمام علي بن موسى الرضا”.

وكان عيسى قاسم قد أقام في محافظة النجف العراقية، والتقى المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني وشخصيات دينية وسياسية أخرى، من بينها زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ومحافظ النجف لؤي الياسري.

وخلال إقامته في العراق تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن حصوله على الجنسية العراقية، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

وأثارت زيارة قاسم جدلًا في الأوساط السياسية، خاصة أنها تزامنت مع تأسيس مكتب ائتلاف 14 فبراير البحريني في العراق، وقد برزت مطالبات باتخاذ مواقف حيادية تجاه الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.

وقال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي إنّ “على الحكومة العراقية الابتعاد عن متاهات الصراع الإقليمي، فافتتاح مثل هذا المقر، ليس دعمًا للشعب البحريني، بل هو انحياز إلى موقف إيراني واضح، وموقف طائفي إقليمي واضح، وهذا لا يخدم العراق، الذي يريد الخروج من دائرة الصراع الإقليمي أو الطائفي”.

وشدد الألوسي في حديث سابق لـ”ارم نيوز”، على أنّ “الحكومة العراقية مطالبة بالانفتاح على الجميع، وألّا تضع نفسها في خانة التابع للسياسية الإيرانية”.