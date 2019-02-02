مقتل 8 في اشتباك بين الجيش الفلبيني ومقاتلي أبو سياف

قال الجيش الفلبيني اليوم السبت إنه قتل ثلاثة يشتبه بأنهم من مقاتلي جماعة أبو سياف وخسر خمسة من جنوده خلال اشتباك في جزيرة نائية بجنوب البلاد.

وقال الكولونيل جيري بيسانا المتحدث باسم قيادة الجيش في غرب مينداناو إن الاشتباك مع أكثر من 100 من أفراد جماعة أبو سياف وقع في بلدة باتيكول في إقليم سولو نحو الساعة 1130 صباحًا حيث كانت القوات تبحث عن الضالعين في الهجوم الذي استهدف كنيسة يوم الأحد.

وقال وزير الداخلية إدواردو أنيو أمس الجمعة إن الهجوم على الكنيسة الواقعة في سولو كان انتحاريًا نفذه زوجان إندونيسيان بمساعدة جماعة أبو سياف، وأسفر هجوم الكنيسة عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100 ما بين مدنيين وجنود.

وقال بيسانا إن الاشتباك الذي وقع في باتيكول استمر نحو ساعتين وأصيب خلاله أيضًا خمسة جنود و15 متشددًا.