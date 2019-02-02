حكومة إفريقيا الوسطى تعلن التوصل إلى اتفاق سلام خلال محادثات الخرطوم

المصدر: ا ف ب

أعلنت حكومة إفريقيا الوسطى، عبر حسابها على “تويتر”، التوصل الى اتفاق سلام، اليوم السبت، في الخرطوم مع المجموعات المسلحة.

وقالت الحكومة في تغريدة: إنّه “تم التوصل إلى اتفاق سلام في الخرطوم”، مؤكدة أنّه “سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى غدًا الاحد، ثم يوقع في بانغي بعد أيام”.

وأكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، في تغريدة، التوصل إلى الاتفاق بين “الحكومة والمجموعات المسلحة الـ14” الممثلة في مفاوضات الخرطوم.

لكنه أضاف: “نحن نقوم بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق، التي وافقت الأطراف على كل بنودها تقريبًا”.

من جهته، قال أبو بكر الصديق، الناطق باسم أبرز المجموعات المسلحة “الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى”: “نبارك التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة، التي كانت العفو وحكومة شاملة”.

وكانت مفاوضات السلام بين أطراف إفريقيا الوسطى بدأت في الخرطوم، في 25 كانون الثاني/يناير، وعلّقت، الخميس؛ بسبب خلافات خصوصًا حول مسألة العفو عن المسؤولين عن جرائم وفظاعات.

وتحت ضغط من شركائها الغربيين، رفضت بانغي على الدوام العفو عن زعماء الحرب الذين يخضع عدد منهم لعقوبات دولية، أو تتهمهم تقارير منظمات غير حكومية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.