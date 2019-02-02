المعارضة الفنزويلية تنظم مسيرات لمواصلة الضغط على مادورو‎

ينظم أنصار المعارضة في فنزويلا مسيرات في أنحاء البلاد، اليوم السبت، لإبداء الدعم لخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا، وللاحتجاج على حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وتهدف المظاهرات إلى مواصلة الضغط بعدما اعترفت واشنطن بغوايدو رئيسًا شرعيًا، وفرضت عقوبات من المرجح أن تزيد ضعف قطاع النفط المتعثر في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويأمل منتقدو مادورو أن يشجعوا الدول الأوروبية على أن تحذو الحذو نفسه.

ومن المتوقع أن تعترف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا بغوايدو هذا الأسبوع. ومن المرجح أن تتخذ دول أخرى موقفًا داعمًا أكثر تحفظًا.

وقال غوايدو في رسالة فيديو نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سنراكم في الشوارع غدًا يا شعب فنزويلا، نؤدي عملًا جيدًا، نؤدي عملًا جيدًا جدًا”.

وسينظم مادورو مسيرة اليوم السبت أيضًا للاحتفال بالذكرى العشرين لتنصيب الزعيم الشيوعي الراحل هوجو تشافيز رئيسًا لأول مرة في عام 1999.

وفرضت واشنطن عقوبات شاملة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) في أشد تحدٍ اقتصادي لمادورو، الذي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علانية لإزاحته عن السلطة.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أثناء تجمع سياسي في فلوريدا يوم أمس الجمعة، إن وقت الحوار انقضى، وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.