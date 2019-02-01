ترامب يعتزم توجيه دعوة للتصالح مع الديمقراطيين في خطاب حالة الاتحاد

أظهرت مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه سيقول أمام الكونغرس المنقسم إن بوسع الجمهوريين والديمقراطيين “كسر عقود من الجمود السياسي”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين، الجمعة، إن ترامب سيدعو الكونغرس إلى أن يرسل إليه تشريعًا لتمويل مشاريع للبُنى التحتية، وسيطلع المشرّعين على تطورات المحادثات التجارية مع الصين، وسيحثهم على الموافقة على اتفاقية التجارة التي توصل إليها مع كندا، والمكسيك، والتي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وسيقول ترامب:”معًا يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي، ويمكننا تجاوز الانقسامات، وعلاج الجراح القديمة، وبناء تحالفات جديدة، والتوصل إلى حلول جديدة … والقرار يرجع إلينا”.