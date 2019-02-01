الأمم المتحدة: مستمرون بالعمل مع حكومة الرئيس الفنزويلي مادورو

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها مستمرة في العمل مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها كل من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إستيفان دوغريك، والمتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للمنظمة الدولية مونيكا جرايلي، في مؤتمرين صحفيين بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك.

وقال دوغريك للصحفيين، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش “يتابع عن كثب الوضع في فنزويلا، والأمم المتحدة مستمرة في التعامل مع الحكومة الحالية في العاصمة كاراكاس”.

ودعا إلى ضرورة إجراء حوار سياسي عاجل بين مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو، قائلًا:”إن موقف غوتيريش من الأزمة واضح للغاية، ويتمثل بضرورة إطلاق حوار سياسي شامل”.

وأردف:”الأمين العام يُجري اتصالات مع العديد من قادة دول العالم، وعرض مساعيه الحميدة في هذا المضمار، لكنه يريد موافقة جميع الأطراف أولًا”.

وتابع دوغريك:”بالنسبة للوضع الإنساني في فنزويلا ، هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، ولنا موظفون على الأرض في كاراكاس، ومستمرون في العمل مع حكومة هذا البلد”.

من جانبها دعت رئيسة الجمعية العامة للمنظمة ماريا فيرناندو أسبينوزا، على لسان المتحدثة باسمها مونيكا جرايلي، كلًا من الرئيس الفنزويلي، وزعيم المعارضة، إلى “حوار سياسي عاجل، والجلوس معًا بما يتوافق مع دستور البلاد، ويضمن رفاهية، ومصالح الشعب الفنزويلي”.

وقالت جرايلي:”رئيسة الجمعية تريد أن ترى حوارًا سياسيًا عاجلًا وإيجابيًا يتماشى مع القانون الدولي، ويتفق مع دستور فنزويلا، ويضمن مصالح ورفاهية شعبها”.

وتشهد فنزويلا توترًا منذ 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، إثر إعلان زعيم المعارضة غوايدو، نفسه “رئيسًا مؤقتًا” للبلاد، وإعلان الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة “رئيسًا انتقاليًا”، وتبعته كل من: كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا، ثم بريطانيا.

في المقابل أيَّدت كل من: تركيا، وروسيا، والمكسيك، وبوليفيا، شرعية مادورو، الذي أدَّى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.