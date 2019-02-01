موسكو تقول إنّها ما زالت مستعدة للحوار حول معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى‎

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدثة باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، قولها إنّ موسكو مستعدة لمواصلة الحوار حول معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، بعد إعلان واشنطن عزمها الانسحاب منها.

وطبقًا لوكالة إنترفاكس للأنباء، قالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا: إنّ موسكو تحتفظ بحق الرد على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنّ بلاده ستعلق، غدًا السبت، التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة في العام 1987 مع روسيا، وستنسحب من المعاهدة رسميًا في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها المزعوم للمعاهدة.