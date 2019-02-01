وزير إيراني يقلل من أهمية الآلية الأوروبية للتبادل التجاري مع بلاده

رأى وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، أن الآلية المالية للتبادل التجاري بين أوروبا وإيران المعروفة بـ”انستكس” لن تعود بمنافع كثيرة على بلاده، مؤكدًا على أن إطلاق الأوروبيين للآلية، جاء لحماية شركاتهم من العقوبات الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس، عن إطلاق آلية “انستكس”، للتبادل المالي والتجاري مع إيران، على أن تعمل على تفادي الشركات الأوروبية للعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات طهران الاقتصادية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد رحبت بإعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق الآلية، بينما طالبت الدول الأوروبية في الوقت نفسه بتعويضها عن الخسائر؛ جرّاء التأخير في إطلاق الآلية المالية.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي عقد الجمعة، إن “آلية انستكس التي تم تفعيلها من قبل الأوروبيين، جاءت فقط صمامًا لعدم إدراج شركاتهم في قائمة عقوبات الولايات المتحدة، فهي لن تُوجِد إمكانية واسعة لنا، وهدفها الوحيد هو عدم تضرر الشركات التي تعمل في إيران”.

وأضاف أن “شعبنا أظهر أنه لا يستطيع أي أحد أن يتخذ القرار له، بينما أعداؤنا عاجزون عن إدراك هذه الحقيقة”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تسنيم.

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه “إذا لم تتحكم الحكومة في الأوضاع بشكل جيد، ولم تُعد الإعدادات اللازمة لحلها، فسوف نشهد آثارًا ضارة للغاية في المجتمع”.

وتشهد إيران أزمات اقتصادية، أضرت بقيمة العملة المحلية، وصادرات المنتجات النفطية، وصناعات عديدة كالسيارات والسجاد؛ نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في مايو الماضي وفرضها العقوبات على طهران.