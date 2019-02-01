واشنطن تعرض بالتفصيل مطالبها قبل القمة بين ترامب وكيم

المصدر: ا ف ب

أعلنت الولايات المتحدة بالتفصيل، أمس الخميس، ما تريده قبل القمة الجديدة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو “كشف دقيق” لترسانة بيونغ يانغ و”خارطة طريق” لنزع سلاحها النووي.

وتؤكد واشنطن أنها مستعدة لتوقيع اتفاق ينهي الحرب، ويعيد العلاقات الدبلوماسية ويحفز النمو الاقتصادي لهذا البلد الذي تخنقه العقوبات الدولية.

وبدأ العد العكسي لهذا اللقاء الحاسم، الذي من المتوقع أن يعقد في نهاية شباط/فبراير الجاري، ووعد الرئيس ترامب بأن يكشف “مطلع الأسبوع المقبل” الموعد المحدد لانعقاده والمدينة الآسيوية التي ستستضيفه.

وقال ترامب: “أعتقد أن معظمكم يعرف أين ستعقد”.

ويتوقع أن تلتئم القمة المنتظرة بين الزعيمين، ترامب وكيم، على الأرجح في فيتنام، ويطرح كذلك اسم تايلاند كخيار آخر.