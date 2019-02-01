واشنطن قلقة من تولي “حزب الله” حقيبة خدمية في الحكومة اللبنانية

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، قلقها حيال تولي حزب الله، حقيبة خدمية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق بلاده من تولي “حزب الله”، حقائب وزارية خدمية في الحكومة، لكنه رحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، وأثنى على جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة.

وأكد المسؤول الذي لم يذكر اسمه، أن “الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله”، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

وتوصلت القوى السياسية في لبنان، مساء الخميس، إلى تشكيلة حكومية تضم جميع الفصائل السياسية، تقدم بها الحريري إلى رئيس البلاد ميشال عون بعد أكثر من 8 أشهر من المشاورات والتعثر.

وحاز حزب الله اللبناني على ثلاث وزارات، بينها الشباب والرياضة، محمد فنيش، والصحة، جميل جبق، وشؤون مجلس النواب محمود قماطي.

وأعلن الحريري عقب مراسم التوقيع على التشكيلة الوزارية في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، أن أولى اجتماعات الحكومة، ستعقد السبت 2 شباط/فبراير الجاري.