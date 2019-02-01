الكرملين يلقي باللوم على واشنطن في إنهاء معاهدة نووية

عبر الكرملين، اليوم الجمعة، عن أسفه لتحرك أمريكي وشيك بتعليق الالتزام بمعاهدة تاريخية مبرمة مع روسيا تتعلق بالصواريخ النووية، واتهم واشنطن بـ”عدم الإنصات أو التفاوض لتجنب مثل هذه النتيجة”.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين: “عدم رغبة الأمريكيين للإنصات إلى أي ذرائع وإجراء مفاوضات موضوعية معنا، يبين أن واشنطن اتخذت قرار نقض المعاهدة منذ وقت طويل”.

وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن خطط لتعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى؛ ردًا على انتهاك موسكو لها.

ألمانيا: على روسيا أن تغير سلوكها

وفي هذه الأثناء؛ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، إن على روسيا الالتزام ببنود معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي أبرمتها مع الولايات المتحدة حتى يتسنى العمل بها.

وقال المتحدث “لم نلمس أي تغيير في سلوك روسيا خلال الستين يوما الماضية”، مضيفا أن “الكرة في ملعبها الآن”.

وتعتقد ألمانيا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن لروسيا أن تنقذ بها المعاهدة، هي معالجة المخاوف المتعلقة بنظام صواريخ كروز، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن المعاهدة المبرمة عام 1987.