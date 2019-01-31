مقاتلة روسية تقطع طريق أخرى أمريكية في الجو (فيديو)‎

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة لمقاتلة روسية تعترض مسار أخرى أمريكية من طراز F-15، وتجبرها على الابتعاد وتغيير مسارها.

في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، يمكن رؤية مقاتلة روسية من طراز “سو -27” وهي تدخل إطار التصوير وتحلق بالتوازي مع مقاتلة أمريكية من طراز F-15، قبل أن تقتطع مسارها وتدفعها للانحراف يسارًا.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حدثت الواقعة في المجال الجوي للبحر الأسود، ويبدو أن المقاتلة الأمريكية لم يكن أمامها أي خيار سوى الانحراف عن مسارها عندما اقتربت الطائرة الروسية من الاصطدام بها.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“: “إن الطائرة الروسية اقتربت بشكل خطير من إحدى مقاتلاتها فوق البحر الأسود، يوم الإثنين الماضي”.

وأضافت أن الطائرة الروسية اعترضت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في المجال الجوي الدولي، واقتربت منها بشكل خطير، حتى أصبحت المسافة بينهما حوالي مترين.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون الكابتن “باميلا كونز”: إن الطائرة الروسية حلقت بالقرب من الطائرة لمدة ساعتين و40 دقيقة قبل اعتراضها.