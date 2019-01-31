للاشتباه بوجود فساد.. أستراليا تغلق قسم التأشيرات في سفارتها بإيران

أغلقت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، قسم التأشيرات في سفارتها بالعاصمة الإيرانية طهران، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إن “السفارة الأسترالية في طهران أغلقت قسم التأشيرات؛ بسبب احتمال وجود فساد في قطاع التأشيرات”.

وأضافت أن “هذا القرار جاء بعد أن تمكن بعض محامي الهجرة من الحصول على تأشيرات دخول بطريقة غير قانونية من خلال واجهة في السفارة الأسترالية في إيران”.

من ناحيتها، أفادت وكالة الأنباء الأسترالية (ABC)، أن المطالبات قدمت في رسالة مؤرخة في كانون الثاني/ يناير 2017، من قبل الحكومة الأسترالية إلى السفارة في طهران، ثم أحيلت إلى المؤسسة المسؤولة عن مراقبة الفساد؛ لإجراء التحقيقات، مضيفة أن “السفارة كانت قد أغلقت قسم التأشيرة في يوليو العام الماضي لفترة قصيرة، لكن الحكومة أكدت الإغلاق بشكل رسمي اليوم”.

ووفقًا للتقرير، فقد سأل المحققون الأستراليون، العديد من الإيرانيين الذين يتواجدون في أستراليا حول كيفية حصولهم على تأشيراتهم.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأسترالية لمحطة (9news) القناة الرقمية الافتراضية، أن إغلاق المكتب يتماشى مع السياسات الحكومية لتطوير الخدمات عبر الإنترنت، للمتقدمين للحصول على تأشيرات والمواطنين.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن طلبات الحصول على التأشيرة أو حق الإقامة والمواطن من قبل الإيرانيين، يجري فحصها حاليًا في مكاتب أخرى تابعة لوزارة الداخلية الأسترالية.