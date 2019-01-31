البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو “رئيسًا انتقاليًا” لفنزويلا

اعترف البرلمان الأوروبي، إثر جلسة تصويت، اليوم الخميس، بخوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، “رئيسًا شرعيًا انتقاليًا” لبلاده.

وقال أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، عبر تغريدة على “تويتر”:”البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسًا شرعيًا انتقاليًا لفنزويلا”.

وعلى إثر ذلك، دعا المجلس، ومقره بروكسل، خلال جلسته دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بغوايدو “رئيسًا شرعيًا انتقاليًا” لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، إثر إعلان غوايدو، نفسه “رئيسًا مؤقتًا” للبلاد، وإعلان الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة “رئيسًا انتقاليًا”، وتبعته كل: من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا، ثم بريطانيا.

وبالمقابل أيَّدت كل من: تركيا، وروسيا، والمكسيك، وبوليفيا، شرعية مادورو، الذي أدَّى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.