ملك ماليزيا الجديد تينغكو عبد الله يؤدي اليمين الدستورية (فيديو وصور)

أدى الملك الماليزي الجديد، تينغكو عبد الله، اليمين الدستورية الذي يخوّله استخدام صلاحياته بشكل رسمي، عقب اجتمع لأعضاء مؤتمر الحكام، الذي يتكون من ملوك الولايات التسع في البلاد، في القصر الوطني بالعاصمة كوالالمبور، للتوقيع على وثيقة التنصيب.

وعقب التوقيع توجه عبد الله إلى البرلمان، حيث استقبله رئيس الوزراء مهاتير محمد ونائبه وان عزيزة وان إسماعيل.

وبعد الانتهاء من لقائه مع رئيس الوزراء، عاد عبد الله مجددًا إلى القصر الوطني لأداء اليمين الدستوري، وبذلك أصبح الملك السادس عشر لماليزيا.

وتربّع عبد الله الذي كان يشغل منصب ولي عهد ولاية “باهانغ” (شمال شرقي)، على العرش الملكي في البلاد، بعد تنازل سلفه محمد الخامس، في 6 كانون الثاني/يناير الجاري.

وولد تينغكو عبد الله، عام 1959، ويعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي السابع من الشهر الجاري أصدر القصر الملكي بيانًا مقتضبًا يفيد بتنازل الملك محمد الخامس عن العرش.

وأرجعت تقارير إعلامية تنحي محمد الخامس عن منصبه بعد عامين فقط من توليه المنصب إلى زواجه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، من ملكة جمال موسكو 2015، أوكسانا فويفودينا البالغة من العمر 22 عامًا.

ولم يصدر أي إعلان رسمي لهذا الزواج من قبل المؤسسة الملكية أو الحكومة الماليزية.