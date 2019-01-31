السلطات الفرنسية تعلن انتحار منفذ هجوم مدينة “باستيا”

أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، انتحار المسلح الذي كان قد فتح النار على مجموعة من المارة في مدينة “باستيا” بجزيرة كورسيكا الفرنسية، الواقعة في البحر المتوسط.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، في بيان، إن المسلح منفذ الهجوم انتحر نتيجة العملية التي أطلقتها الشرطة الفرنسية عقب وقوع الهجوم.

وقتل شخص وأصيب 6 آخرون على الأقل، بينهم شرطي، في الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد ذكرت من قبل أنّ المشتبه بتنفيذ الحادث “شخص في السبعين من العمر”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كما لم تكشف الشرطة التي استبعدت عن دوافع المهاجم، أو مزيد من التفاصيل حول الضحايا.