خلال اتصال هاتفي.. ترامب يجدد دعمه لغوايدو

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو و”هنأه”، بعدما أعلن الأخير نفسه رئيسًا بالوكالة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ترامب وغوايدو “توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا”.

وجدد ترامب خلال الاتصال دعمه “لمعركة فنزويلا من أجل الديمقراطية”، فيما أشار بيان البيت الأبيض إلى “الديكتاتور السابق مادورو”.

وكان ترامب أول رئيس يعترف بخوان غوايدو، المعارض الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب غوايدو على تويتر: “أشكر لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اتصاله”، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي كرر دعمه الراسخ لـ”العمل الديمقراطي” القائم.