إسبانيا تعتذر للعراق عن “خطأ بروتوكولي فادح” (فيديو)

قدمت السفارة الإسبانية في العراق، اليوم الأربعاء، اعتذارًا؛ بسبب رفع العلم العراقي القديم خلال زيارة ملك إسبانيا، فيليب السادس، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقدمت السفارة في بيان اعتذارًا عن الخطأ الذي حصل من قبل طياريها، بتعليق علم سابق لجمهورية العراق أثناء الزيارة، وتعهد بتصحيح الخطأ عصر اليوم عند المغادرة.

وارتكب الوفد المرافق للملك الإسباني فيليب السادس في زيارته إلى العراق، اليوم الأربعاء، خطأ بروتوكوليًا وُصف بالفادح، عندما وضعوا العلم العراقي القديم، الذي كان في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، في مقدمة الطائرة الملكية لدى وصولها بغداد بجوار العلم الإسباني.

واللافت أن العلم الأبيض والأحمر والأسود الذي تتوسطه 3 نجوم خضراء كان قد تم تعديله في تسعينيات القرن الماضي، بإضافة عبارة “الله أكبر”، قبل أن يصل إلى شكله الحالي بعد نقاشات طويلة وحادّة في العراق؛ نتيجة ارتباط العلم بحزب البعث.

وأثار الخطأ موجة من السخرية في الشارع العراقي؛ نتيجة الجهل برمز من رموز العراق الذي يشغل العالم بالصراعات والحروب، وإعادة الإعمار التي كانت الهدف الرئيس لزيارة العاهل الإسباني إلى بغداد، بعد 40 عامًا من زيارة والده خوان كارلوس