ترامب: محادثات أفغانستان “تسير بشكل جيد”‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات في أفغانستان تسير بشكل جيد، بعد أن أكد مسؤولون أمريكيون في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي تهدف لإنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عامًا في البلاد.

وكتب ترامب على تويتر قائلًا: إن المحادثات “تسير بشكل جيد”. ولم يتحدث عن أي اتفاق محتمل مع طالبان أو عن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام. غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أي إشارة إلى أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة.

وبيّن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هذا الأسبوع، أن المحادثات كانت “إيجابية”، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

واتجهت إدارة ترامب إلى سحب القوات الأمريكية بعد سنوات من نشرها في الخارج. وقال مسؤول أمريكي، الشهر الماضي، إن ترامب يعتزم سحب أكثر من خمسة آلاف جندي من بين 14 ألفًا ينشرهم في أفغانستان.

لكن ميتش مكونيل، زعيم كتلة الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وهو جمهوري مثل ترامب، عرض، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحث الولايات المتحدة على الإبقاء على القوات في أفغانستان وفي سوريا، لكن لم يتأكد ما إذا كان سيتحول إلى قانون.