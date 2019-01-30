بدء محاكمة 8 متهمين بالتجسس في إيران

بدأت محكمة الثورة بالعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، بعقد الجلسة الأولى لمحاكمة 8 أشخاص متَّهمين بالتجسس وجمع معلومات عن مراكز عسكرية إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء “ميزان أون لاين” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن “الجلسة الأولى التي عقدت اليوم لمحاكمة 8 متهمين بالتجسس على مراكز عسكرية إيرانية، برئاسة القاضي المتشدّد أبو القاسم صلواتي رئيس الشعبة 15 في محكمة الثورة الإيرانية”.

وأوضحت الوكالة أن “جلسة المحاكمة كانت غير علنية وبحضور مستشار المحكمة العليا في إيران”، منوهة إلى أن “وفي جلسة الاستماع، قرأ ممثل النيابة في المحكمة لائحة الاتهام ضد الأشخاص المتهمين الثمانية بحضور محاميهم”.

ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن هوية المعتقلين المتهمين وتاريخ اعتقالهم وجنسياتهم.