إيران تكشف عن تصنيع صاروخ وطائرة مسيرة (صور)

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تصنيع صاروخ اطلقت عليه “أخكر” (شرارة) وطائرة مسيرة تدعى “كمان 12” (قوس 12).

جاء ذلك، خلال افتتاح وزير الدفاع العميد أمير حاتمي وعدد من القادة العسكريين، المعرض الكبير للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” المحلية، إن المعرض الكبير للقوات المسلحة الإيرانية، تضمن عرض 560 منتجًا للدفاع في 11 نطاقًا مختلفًا تم تصميمها وتطويرها من قبل متخصصين محليين.

وأضافت، إن من بين المنجزات “صاروخ أخكر” الذي يعد أحدث صاروخ يطلق بواسطة الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن الصاروخ “أخكر” يطلق من مسافة 30 كم وهو مزود بمحرك “ميكروجت” وسرعته 600 كم في الساعة ووزنه 27 كغم، فيما زنة رأسه الحربي 7 كغم.

ويبلغ طول الصاروخ 1.7 متر وقطره 13 سم، ويكون توجيهه تلفزيونيًا.

وأشار تقرير الوكالة الإيرانية، إلى أن من بين هذه المنجزات المعروضة، الطائرة المسيرة “كمان 12” (قوس 12) التي تعتبر أحدث طائرة إيرانية مسيرة، وتبلغ سرعة الطائرة 200 كم في الساعة وقادرة على التحليق المستمر لفترة 10 ساعات والإقلاع من مدرج بطول 400 متر كحد أدنى.

والطائرة “كمان 12” قادرة على التحليق لمسافة بطول 1000 كم أو الذهاب فقط لمسافة 2000 كم، وهي قادرة على نقل شحنة زنتها 100 كغم، والحد الأعلى لزنتها حين الإقلاع 450 كغم.