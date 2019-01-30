واشنطن تستضيف اجتماع وزراء خارجية تحالف مكافحة “داعش”

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن استضافة اجتماعٍ لوزراء خارجية دول “التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش“، في شباط/ فبراير المقبل.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أصدرته مساء الثلاثاء، بأن الاجتماع سينعقد في العاصمة واشنطن، في السادس من الشهر المقبل.

وأوضح البيان، أن الاجتماع سيجري برعاية وزير الخارجية مايك بومبيو، ويحضره ممثلون عن 79 دولة أعضاء في التحالف، وبمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأضاف أن الحضور سيناقشون خطة مكافحة “داعش” في سوريا والعراق بكامل تفاصيلها، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها للحيلولة دون تعاظم قوة التنظيم مجدَّدًا.

وقالت الخارجية في بيانها: “مصممون على عدم السماح لداعش بالظهور مجدَّدًا في سوريا والعراق، بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا”.

وتابعت: “سنواصل العمل مع التحالف الدولي للقضاء على فلول التنظيم ومنعه من تحقيق أهدافه”.

وكان آخر اجتماع لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة “داعش”، انعقد في الـ 12 من تموز/ يوليو العام الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.