المحكمة العليا في فنزويلا تجمد حسابات غوايدو وتحظر سفره

قال رئيس المحكمة العليا في فنزويلا إن المحكمة فرضت يوم الثلاثاء حظرا على سفر خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وقضت بفرض قيود مالية عليه تتضمن تجميد حساباته المصرفية.

وكان النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب، طالب الثلاثاء، من المحكمة العليا منع المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.

وأعلن النائب العام المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحفي، فتح “تحقيق أولي” طالبًا اتخاذ “إجراءات وقائية” بحق غوايدو، بينها “منعه من مغادرة البلاد” و”تجميد حساباته”.

وحضّت الولايات المتحدة الجيش الفنزويلي، الإثنين، على القبول بانتقال “سلمي” للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعترف به الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية رئيسًا بالوكالة لهذا البلد المضطرب.