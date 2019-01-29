سفير روسيا بطهران: تصريحات ريابكوف ضد إيران تم تحريفها

اتهم السفیر الروسي في طهران لیفان جاغاریان، الثلاثاء، قناة “سي ان ان” الأمريكية، بتحريف تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ضد إيران ودورها في سوريا.

وقال السفير جاغاريان في مقابلة مع وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، “إن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي الأخيرة حول التعاون مع إيران تم تحريفها”.

وأوضح جاغاريان أنه “لا يوجد اتفاق قانوني بين إيران وروسيا، ونحن لسنا متحدين، ولكن في الوقت نفسه نحن شريك استراتيجي لإيران”، مضيفًا أن روسيا راضية عن التعاون مع إيران ليس في سوريا فقط وسوف يستمر هذا التعاون.

وقال السفير الروسي إن “المعارضون لنا في الغرب يسعون إلى تدمير جسر العلاقة بين موسكو وطهران”.

وجّهت إيران اتهاما مباشرا لروسيا بتعطيل أنظمة دفاعها الجوي “إس 300″، تزامنا مع كل هجوم إسرائيلي على سوريا يستهدف مواقع عسكرية لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وقال رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الإيراني، إن هناك ما وصفه بالتنسيق الواضح بين موسكو وتل أبيب عند تنفيذ أي ضربة داخل الأراضي السورية.

وأضاف حشمت بیشه أنه لو كانت روسيا تفّعل منظومتها الجوية إس 300، لما تجرأت إسرائيل على القيام بهجماتها بسهولة، وفق تعبيره.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، يوم الجمعة الماضي، في مقابلة مع سي أن أن الأمريكية، أن بلاده ليست في تحالف مع إيران، مبيناً أن “بلاده لا تستخف بأي حال من الأحوال بأهمية التدابير التي من شأنها ضمان أمن قوي لدولة إسرائيل”.