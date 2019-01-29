غوايدو يعلن تعيين دبلوماسيين فنزويليين في الخارج

قال رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه “رئيسًا مؤقتًا” للبلاد، إنه عين ممثلين دبلوماسيين في بعض الدول بالقارة الأمريكية.

وأوضح غوايدو، في تغريدة على موقع “تويتر”، إنه طلب من البرلمان تخويله صلاحية تعيين ممثلين دبلوماسيين في بلدان كالولايات المتحدة والأرجنتين وكولومبيا.

وأضاف أن البرلمان وافق بإجماع الأصوات على طلبه بتعيين ممثلين في كل من الولايات المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وبنما وكوستاريكا والإكوادور وشيلي وهندوراس وكندا والبيرو ومجموعة ليما.

وأشار إلى تعيين كارلوس ألفريدو فيتشيو ممثلًا لفنزويلا في واشنطن.

والاثنين ذكر فيتشيو أن غوايدو عينه ممثلًا في الولايات المتحدة.

وبدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتراف بلاده بفيتشيو.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إثر ادعاء غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.