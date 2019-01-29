واشنطن تبدأ إنتاج رؤوس نووية منخفضة الطاقة

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج الرؤوس الحربية النووية منخفضة الطاقة “W76-2″، بولاية تكساس.

ونقلت وكالة “Business Insider” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إدارة الأمن النووي الوطنية الأمريكية قولها: إن “الرؤوس الحربية الجديدة ستدخل الخدمة في البحرية الأمريكية نهاية العام المالي 2019”.

ويأتي ذلك رغم معارضة أنصار حظر الأسلحة النووية وعدد من الديمقراطيين في الكونغرس لإنتاج مثل هذا النوع من الرؤوس النووية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، العام الماضي، أنها بدأت بتطوير أسلحة نووية واعدة منخفضة الطاقة.

وأكدت وزارة الدفاع أن إنشاء الرؤوس النووية على أساس “W76-1” لا يؤدي إلى زيادة في المخزونات النووية، وبالتالي بما يتفق مع التزامات البلاد بموجب اتفاقية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

جدير بالذكر أن الرأس النووي “W76-2” تم تطويره على أساس الرأس “W76-1” التي يتم تزويد الغواصات الباليستية الأمريكية “Trident” بها.