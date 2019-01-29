مئات المسلحين في الكونغو الديمقراطية يسلمون أسلحتهم‎

سلّم أكثر من 600 مسلح الثلاثاء، في ولاية كاساي، وسط الكونغو الديمقراطية، أسلحتهم، بعد دعوة الوالي دنيس كامباي، يوم الأحد المجموعات المسلحة إلى تسليم أسلحتهم.

وأكد كامباي في تصريحات صحفية، أن 600 مسلح على الأقل من مجموعة “كاموينا نسابو” التي تنشط في الولاية، توجهوا لمدينة “كانانغا” مركز الولاية، وسلموا أسلحتها للسلطات.

وأشار كامباي إلى أن المسلحين “سيعودون إلى قراهم بكل سلام بعد تسليمهم لأسلحتهم”، معربًا عن أمله في تسليم مزيدٍ من المسلحين أسلحتهم.

وأكد الوالي أن المسلحين الذي يسلمون أسلحتهم سيخضعون لبرنامج إدماج اجتماعي، طرحته الحكومة.

يشار إلى أن المسؤولين يقدرون عدد مجموعة “كاموينا نسابو” بـ 1700 مسلح. ودارت بينهم وبين رجال الشرطة اشتباكات في عامي 2016 و2017 راح ضحيتها 3 آلاف شخص على الأقل.