وزير الدفاع: قدرات إيران الصاروخية غير قابلة للتفاوض

ذكر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضًا دعوة دول أوروبية والولايات المتحدة إلى ضرورة كبح تكنولوجيا الصواريخ لدى بلاده.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن حاتمي قوله: “الأعداء يقولون إنه ينبغي القضاء على قوة إيران الصاروخية، لكننا قلنا مرارًا: إنَّ قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض”.

بالتزامن مع ذلك، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم، إن إيران ليس لديها نية لزيادة مدى الصواريخ العسكرية، وستواصل العمل على تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالرغم من الضغوط الغربية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن شمخاني، وهو مساعد مقرَّب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قوله:”ليس لدى إيران قيود علمية أو تشغيلية لزيادة مدى الصواريخ العسكرية، ولكن اعتمادًا على عقيدتها الدفاعية فهي تعمل باستمرار على تحسين دقة الصواريخ، وليس لديها أي نية لزيادة مداها”.