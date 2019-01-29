توقيف زعيم المعارضة في الكاميرون

المصدر: ا ف ب

أوقفت السلطات الكاميرونية، زعيم المعارضة موريس كامتو الذي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، حسب ما أعلن مسؤول كبير في حزبه.

وقال نائب رئيس حركة “نهضة الكاميرون” إيمانويل سيمه إن “كامتو أوقف هو والاقتصادي كريستيان ايكوكا والمناصر البرت دزونغانغ، خلال مداهمة لمنزل الأخير”.

وتجمع نحو 300 شخص أمام منزل دزونغانغ بعد توقيف كامتو البالغ 64 عامًا؛ ما دفع الشرطة لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

والسبت أوقفت السلطات 117 شخصًا شاركوا في مسيرات غير مرخصة ضمت مئات الأشخاص في عدد من مدن البلاد. وتحدثت السلطات عن “محاولة لزعزعة الاستقرار في الكاميرون”.

وجرت الاعتقالات خلال تظاهرات نظمها حزب كامتو الذي خاض انتخابات رئاسية أجريت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه لا يعترف بالنتيجة الرسمية التي أقرَّها المجلس الدستوري.

ويؤكد المرشح السابق لحركة نهضة الكاميرون فوزه بعدما جاء رسميًّا في المرتبة الثانية بحصوله على 14.2% من الأصوات، بعد الرئيس بول بيا 71.2% الذي تولى بذلك الرئاسة لولاية سابعة على التوالي.

ويستأثر بول بيا منذ 1982 بالحكم في الكاميرون مستفيدًا من دعم الجيش والمؤسسات الحكومية والحركة الديمقراطية للشعب الكاميروني التي أسسها في العام 1985.