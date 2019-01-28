غوايدو يعلن أنه سيتولى السيطرة على ممتلكات فنزويلا في الخارج

المصدر: أ.ف.ب

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا، أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج؛ لمنع الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو من إهدارها.

وأكد في بيان نشره على تويتر: “من الآن فصاعدًا، نبدأ السيطرة بشكل تدريجي ومنظم على أصول جمهوريتنا في الخارج؛ لمنع المغتصب وزمرته من محاولة التصرف بها”.

وطالب رئيس البرلمان الفنزويلي، الأمم المتحدة للتدخل في “الوضع الإنساني الطارئ” في فنزويلا.

جاء ذلك في رسالة لـ “غوايدو” إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشرها على حسابه بتويتر.

وأشار رئيس البرلمان في رسالته إلى أن ملايين الفنزويليين محرومون من خدمات الأمن والتعليم والغذاء.

وأكد أن فنزويلا بحاجة إلى تضامن دولي برعاية الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها.

وأوضح غوايدو أنه سيدعو قريبا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية لفنزويلا.

وبيّن أنه قدم رسالته إلى وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، والأمريكي مايك بومبيو، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك.