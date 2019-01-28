نتنياهو يُعلن عن إنهاء إسرائيل لمهمة المراقبين الدوليين في الخليل

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، أن إسرائيل أنهت مهمة بعثة المراقبين الدولية، التي تتخذ من مدينة الخليل في الضفة الغربية مقرًا.

وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه: “لن نسمح بمواصلة وجود قوة دولية تعمل ضدنا”.

وكان تم نشر بعثة المراقبين هذه في الخليل بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل إليه بعد مجزرة شهر شباط/فبراير 1994، عندما قام مستوطن إسرائيلي بقتل 29 فلسطينيًا كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي.

وتضم البعثة نحو 60 مراقبًا من جنسيات نرويجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد انتدابها كل 6 أشهر.

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الإسرائيليين بين نحو 200 ألف فلسطيني.

ويتعارض الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مع قرارات الشرعية الدولية.

ويعتبر الحرم الإبراهيمي مكانًا مقدسًا للمسلمين واليهود على حد سواء.

وكانت مهمة بعثة المراقبين المدنيين هذه رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون أو الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث.

وقدمت إسرائيل شكاوى ضد عناصر عاملين في هذه البعثة خلال السنوات القليلة الماضية، واتهمتهم بالانحياز للفلسطينيين.