استطلاع: نصف الأمريكيين لا يثقون بترامب

كشف استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن 48% من الأمريكيين ليس لديهم ثقة “على الإطلاق” في الرئيس دونالد ترامب.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وقناة “إي بي إس نيوز”، أن 64% من الأمريكيين لا يثقون بترامب من حيث اتخاذ القرارات الصحيحة للبلاد.

وفي حين وجد الاستطلاع أن سياسات الرئيس الأمريكي غير مرغوب فيها، أظهر المشاركون أن لديهم ثقة قليلة بالديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

وقال 43% من المشاركين في الاستطلاع إنه لديهم ثقة “كبيرة” أو “لا بأس بها” بالديمقراطيين، مقابل نسبة 30% فقط ممّن قالوا نفس الأمر عن الجمهوريين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 21% من الأمريكيين قالوا إن لديهم ثقة كبيرة بترامب، ولم تحدد النسبة المتبقة موقفها.

الاستطلاع أجري بين21 و24 يناير/كانون الثاني الجاري، وشارك فيه 1001 شخص بالغ، مع هامش خطأ في اختيار العينات زائد أو ناقص 3.5 نقطة مئوية.

وأجري الاستطلاع خلال مواجهة أطول فترة إغلاق جزئي للمؤسسات الفيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، بسبب إصرار الديمقراطيين على رفض طلب ترامب بإضافة 5.7 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وأظهر الاستطلاع تراجع شعبية ترامب خلال العامين اللذين قضاهما في منصبه، حيث يرى 32 % من الأمريكيين أن ترامب شخص مرغوب فيه، مقابل 59 يرونه عكس ذلك، وهو بذلك يتقدم بنقطتين فقط على معدل تأييد الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل بدء إجراءت عزله لتتم تبرأته لاحقًا بقضية المتدربة مونيكا لوينسكي.

يشار أنه في الاستطلاع الذي أجرته ABC News-Washington Post في يناير/كانون الثاني عام 2017 ، قال نصف المشاركين إنهم توقعوا أن يقوم ترامب “بعمل ممتاز أو جيد” لإصلاح عجز الميزانية في البلاد، إلا أنه في استطلاع هذا الشهر انخفضت نسبتهم إلى 33 %.