روسيا تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق، دون تحديد توقيت وقوع ذلك.

وقالت الوزارة عبر بيان نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية: “أقلعت مقاتلة سوخوي-27 من أجل اعتراض هدف فوق بحر البلطيق”.

وأضاف البيان: “اقتربت المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الهدف، الذي حددته على أنه طائرة استطلاع من طراز إر-8 أيه بوسيدون P-8A Poseidon تابعة لسلاح الجو الأمريكي”.

وتابع: “بعد اقتراب المقاتلة الطائرة الروسية قامت الطائرة الأمريكية بالابتعاد عن الحدود الروسية لتعود الأولى إلى قاعدتها بسلام”.

وتقول وسائل إعلام روسية إن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار ازداد في الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية، في منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، وبالقرب من الحدود الغربية للبلاد، على وجه الخصوص.