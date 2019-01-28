مسؤول إيراني: تلقيت رسالة تهديد بالقتل إذا لم نمرر اتفاقية باليرمو

قال رجل الدين الإيراني الإصلاحي “مجيد أنصاري” عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الإثنين، إنه تلقى رسائل تهديد بالقتل يوم السبت الماضي، إذا لم يتم تمرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ”باليرمو”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” عن أنصاري قوله، اليوم، إنه “تلقى رسائل تهديد بالقتل والتصفية الجسدية منذ يوم السبت وحتى أمس الأحد، بسبب عدم قيام مجمع تشخيص مصلحة النظام بالموافقة على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ”باليرمو”.

وفشل مجمع تشخيص مصلحة النظام السبت بالتصويت على الاتفاقية بالرفض أو القبول فيما أوكل مهمة حسم هذه القضية خلال الأسبوعين المقبلين، بعدما كانت حكومة الرئيس حسن روحاني تأمل بموافقة المجمع انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو.

واقترح أنصاري خلال حديثه للوكالة إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية في حال لم يتوصل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى قرار بشأن الاتفاقية، وقال “اقترحوا إذا وصلت اتفاقية باليرمو إلى طريق مسدود في المجمع فإن الحل هو إجراء استفتاء شعبي”.

وأوضح أنصاري “البعض يخافون من الاستفتاء ويعتقدون أن الاستفتاء يعني الإطاحة بالنظام”.

ويرفض التيار المتشدد في إيران الانضمام إلى هذه الاتفاقية أو غيرها من الاتفاقيات الدولية مثل قانون مكافحة غسل الأموال، حيث ستلزم تلك الاتفاقيات إيران بالابتعاد عن تمويل الميليشيات الشيعية والمسلحة الموالية لها في المنطقة.

ويرفض مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو بذريعة مخالفته للدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، فيما يؤيد التيار المتشدد هذه الرؤية ويقول إن “العهود والالتزامات في هذه الاتفاقية، ستخلق مشاكل جديدة ضد إيران”.