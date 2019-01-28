الاحتلال يستقطع 27 ألف دولار من أموال الضرائب الفلسطينية لصالح عائلة إسرائيلية

كشفت القناة الإسرائيلية السابعة، يوم الإثنين، عن قرار إسرائيلي بتعويض مواطنة إسرائيلية، وللمرة الأولى، من خلال استقطاع مبلغ مالي من عائدات السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فقد أصدر مكتب التنفيذ التابع لوزارة المالية الإسرائيلية، أمرًا بمصادرة الأموال المخصصة لإيرادات الضرائب المحولة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من أجل دفع التعويضات إلى المواطنة الإسرائيلية.

وتابعت القناة، أن القرار يقضي باستقطاع مبلغ قدره 100 ألف شيكل (قرابة 27 ألف دولار) من أموال العائدات الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، لتدفع لأسرة المستوطنة دالية لمكوس، والتي قتلت خلال عملية نفذها الأسير ماهر حمدي زهير رشدي قبل 4 سنوات.

ولوّحت إسرائيل في وقت سابق، بخصم واستقطاع أموال تخص السلطة الفلسطينية، من أجل دفع تعويضات لـ52 عميلًا للاحتلال اعتقلوا في سجون السلطة.

وكانت الحكومة الفلسطينية، حذرت من نية الاحتلال الإسرائيلي خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح عملاء لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود إن “أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام المجتمع الدولي على قيام إسرائيل بجبايتها وردها إلى خزينة دولة فلسطين”.