إيران تردّ على تصريحات روسيا بشأن التحالف المشترك

قلل المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الإثنين، من تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، التي قال فيها إن روسيا ليست حليفة للنظام الإيراني، وإن سعت إلى تقليص نفوذ إيران في سوريا.

وقال قاسمي خلال المؤتمر الأسبوعي، بشأن العلاقة بين إيران وروسيا وتعليق أحد مسؤوليها على عدم وجود تحالف مع إيران، “لا ينبغي أن يكون الأمر صعبًا للغاية مع هذه الكلمات السياسية، ولا اعتقد أن هذا الأمر يتطلب كل هذا الضجيج”.

وأضاف “نعم نحن من الناحية القانونية لسنا في تحالف مع روسيا، لكن من الناحية العرفية التقليدية يوجد هناك نوع من التحالف، ربما الجانب الروسي أخذ الكلمة من الناحية القانونية، وهو كان على حق في ذلك”، في إشارة إلى تصريح سيرغي ريابكوف.

وأردف أنه “لدينا المزيد من الشركاء الثنائيين وجارتين قريبتين، وهناك تعاون ثنائي وإقليمي وثيق، وخاصة في الحرب ضد الإرهاب في سوريا، وسنواصل هذه الشراكة الاستراتيجية”، مبينًا أن “إيران وروسيا شريكتان في سوريا وستستمران في التعاون هناك”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت الماضي، عن ريابكوف قوله في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن “روسيا ليست حليفة لإيران، وإن تعاونهما اقتصر في الأزمة السورية تحت مظلة اجتماع أستانة”، مشددًا على أن “أمن إسرائيل يعتبر أولوية بالنسبة لروسيا”.

واعتبر المسؤول الروسي في أول تصريح شديد اللهجة ضد النظام الإيراني أن موسكو لا توافق على “الإجراءات العدوانية ضد إسرائيل“، منوهًا إلى أن “الإسرائيليين والولايات المتحدة وجميع الأطراف بما فيها إيران وتركيا وحكومة بشار الأسد تدرك أن واحدة من أهم أولويات روسيا هو أمن إسرائيل”.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تمكنت العام الماضي من إقناع إيران بسحب قواتها على بعد 85 كيلومترًا من الحدود الشمالية لإسرائيل، مؤكدا أن بلاده كانت “مستعدة للذهاب أبعد من ذلك في ذلك الوقت، لكن المفاوضات مع إيران تراجعت بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني حشمت الله فلاحت بشه، اتهم الأسبوع الماضي، روسيا بتعطيل منظومة الدفاع الجوي “أس 300” التي سلمتها للحكومة السورية أثناء الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأدت إلى مصرع 21 شخصًا في الغارات الإسرائيلية في سوريا، من بينهم 12 عنصرًا في الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.