ظريف يتهم الإمارات بتوجيه ضربة “غير مقبولة” لإيران

اتهم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الإثنين، دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه ما أسماها “ضربة غير مقبولة” ضد إيران.

وقال ظريف إن دولة الإمارات انتهجت سياسة خاطئة ضد بلاده، وإن “حكومة الإمارات وجهت ضربة غير مقبولة ضد إيران، وهذا هو السبب في أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أقر معاهدة بديلة”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن ظريف قوله في رده على سؤال للبرلماني جمشيد جعفر بور، حول ظروف التجار والصرافين العاملين في الإمارات: “لذلك الأمر صادق المجلس الأعلى للأمن القومي لإيجاد سبل بديلة بشأن تصرف الإمارات”.

وأضاف ظريف أن “الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها تبحث عن منافذ ضرورية للعلاقات الاقتصادية حيث تتمثل هذه السبل في إيجاد دول بديلة وطرق بديلة لنتمكن من دون قلق من إجراءات الإمارات، القيام بعملنا في العلاقات الاقتصادية”.

وادعى الوزير الإيراني أن “بعض التجار والصرافين الإيرانيين في الإمارات تعرضوا لبعض المشاكل وبعضهم نقل مكانه ونحن وفرنا لهم بعض التسهيلات والانتقال إلى دول أخرى على علاقة جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وزعم ظريف أن حكومة الإمارات، ارتكبت أخطاء سياسية ضد طهران خلال السنوات الماضية، وقال إنه “على الرغم من العلاقات الاقتصادية الواسعة مع الإمارات، إلا أن مسؤولي الحكومة الإماراتية ارتكبوا خلال السنوات الماضية أخطاء سياسية وإستراتيجية.

كما قال وزير خارجية طهران في رد إنه “جرى التعاطي السياسي اللازم مع الإمارات بسبب تعرض عدد من التجار إلى مضايقات من الحكومة الإماراتية”، على حد زعمه.