ارتفاع حصيلة القتلى بانهيار سد في البرازيل إلى 58

قال متحدث باسم الدفاع المدني بولاية ميناس جيرايس البرازيلية للصحفيين يوم الأحد إن العدد المؤكد لقتلى انهيار سد للمخلفات بمنجم للحديد ارتفع إلى 58 .

وأضاف المتحدث في تصريحات تلفزيونية أن من المتوقع استمرار ارتفاع عدد القتلى.

وقال اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنّه بعد إجراء عمليّات بحث “ارتفع العدد إلى 305 أشخاص مفقودين، و58 قتيلاً”. وأشار إلى أنّ عمّال الإنقاذ عثروا على حافلة مليئة بالجثث.

وكانت السّلطات استأنفت مساء الأحد عمليّات البحث عن ناجين في موقع انهيار السدّ المنجمي في برومادينيو، بعد تراجع المخاوف من خطر انهيار وشيك لسدّ منجمي ثان.

وتعقيبًا على المعلومات عن إمكان انهيار سدّ منجميّ ثان، كان رئيس أجهزة الإطفاء المحلّية بيدرو أيهارا قال في وقت سابق لصحافيّين، إنّ “هذا الخطر حقيقي، وهو ما دفع فرقنا إلى وقف عمليّات البحث. فرقنا تُركّز جهودها فقط على إجلاء الأشخاص الذين يسكنون في المناطق التي يُمكن أن تتأثّر”.

وأضاف “فور توجيه الإنذار، بدأ رجال الإطفاء إجلاء سكّان القرى القريبة من السدّ”.

لكن بعد ساعات من ذلك، أصدر مسؤولو الدّفاع المدني إشارة استئناف البحث. وقال النّاطق باسم الدّفاع المدني “ليست هناك مخاطر لحدوث انهيار. لقد تمّ استئناف البحث أرضاً وجوّاً