أستراليا تعترف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا

المصدر: أ.ف.ب

أصدرت الخارجية الأسترالية بيانا اليوم، اعترفت فيه بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا .

وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في البيان إنّ بلادها تؤيّد حصول “انتقال نحو الديموقراطيّة في فنزويلا في أسرع وقت ممكن”.

ويأتي اعتراف أستراليا بغوايدو رئيساً لفنزويلا، إثر خطوة مماثلة اتّخذتها الولايات المتّحدة وكندا ودول عدّة في أميركا اللاتينيّة.

وأضافت الوزيرة “أستراليا تعترف وتدعم رئيس البرلمان خوان غوايدو لتولّي منصب الرئيس موقّتاً… إلى حين إجراء انتخابات”.

وتابعت “نحضّ الآن جميع الأطراف على العمل بنحو بنّاء نحو حلّ سلمي للوضع، بما يشمل العودة إلى الديموقراطيّة واحترام سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان”.