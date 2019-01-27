إيران ردًا على تهديدات فرنسا: التفاوض بشأن برنامجنا الصاروخي “خط أحمر”

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الأحد، تهديد الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات صارمة ضد طهران، بحال لم تحرز المفاوضات معها تقدمًا بشأن قدراتها الصاروخية.

ورد قاسمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تنسيم” على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، قائلًا إن “التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي لإيران خط أحمر”.

وبين أن المفاوضات الجارية بين إيران والدول الأوروبية تقتصر فقط حول “القضايا السياسية والاقتصادية”.

وأضاف: “بصوت عالٍ نقول إن التفاوض حول الصواريخ خط أحمر، لأن صواريخنا اعتراضية دفاعية، وموقفنا في مجال الصواريخ واضح”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان لوي لياديان، قال قبل يومين إن “باريس ستكون مستعدة لفرض عقوبات جديدة على طهران إذا فشل برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية في الوفاء به”.

وأكد الوزير الفرنسي أن “بلاده بدأت بمفاوضات صعبة للغاية مع إيران حول قدراتها الصاروخية، وإن لم تشهد هذه المفاوضات تطورًا سنفرض عقوبات إضافية على إيران”.

وتؤكد الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن برنامج الصواريخ الإيراني لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.