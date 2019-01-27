إسرائيل تعلن موقفها بشأن أزمة فنزويلا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، اعتراف حكومته بـ”خوان غوايدو“، رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

وقال نتنياهو، في تصريح مصور نشره مكتبه: “إسرائيل تنضم إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وأوروبا في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا”.

وتشهد فنزويلا، منذ الأربعاء، توترًا متصاعدًا؛ إثر إعلان غوايدو، رئيس البرلمان ذي الأغلبية المعارضة؛ نفسه رئيسًا مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهي الخطوة التي لاقت دعمًا أمريكيًا واعتراضًا روسيًا.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول، بينها كندا، وكولومبيا، وبيرو، وإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا، ثم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأربعاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلد اللاتيني.

بالمقابل أيدت بلدان، بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من ست سنوات.