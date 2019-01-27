صالحي: تعاون أوروبا بشأن الاتفاق النووي ليس جيدًا

قال نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، إن التعاون مع إيران في مجال الاتفاق النووي خاصة من جانب الأوروبيين “ليس جيداً”، مؤكدًا أن الجميع سيخسر لو تلاشت الثقة.

وأضاف صالحي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، أن “الحرف الأول والأخير للأوروبيين فيما يتعلق بعملية تنفيذ آليه مالية خاصة لمواصلة التجارة مع إيران”، مضيفًا أن على الأوروبيين أن “يتحركوا أسرع قبل انتهاء الوقت لتدشين العمل في الآلية المالية”.

وتابع صالحي: “إذا لم يف الأوروبيون بوعودهم، فإن التطورات والإجراءات المستقبلية قد لا تكون جيدة”.

وقال المسؤول الإيراني: “سمعت مؤخرًا أن الأوروبيين قد يعلنون رسميًا عن إطلاق آلية مالية خاصة حتى يوم غد الاثنين، ونأمل أن يتخذوا هذه الخطوة الهامة، وستكون هذه خطوة فعالة وواعدة، وستساعد على بناء الثقة المتبادلة التي بذلت جهودعديدة لتحقيقها”.

وقالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أمس السبت، إن ألمانيا توصلت إلى اتفاق مع فرنسا وبريطانيا بشأن إدارة الآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران بعيدًا عن العقوبات الأمريكية، والتي اقترحها الاتحاد الأوروبي وأطلق عليها ” spv”، حيث من المتوقع أن تنطلق الاثنين.

ونقلت المجلة عن مصدر مسؤول قوله إنه “من المقرر أن تتولى ألمانيا مسؤولية إدارة الآلية المالية الأوروبية الخاصة مع إيران والتي سيكون مقرها في العاصمة باريس”، مضيفًا أن “ألمانيا توصلت إلى اتفاق بهذا الصدد مع فرنسا وبريطانيا” وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران عام 2015.

وكان من المقرر أن تدخل هذه الآلية المالية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالتزامن مع العقوبات الأمريكية، لكن عقبات وضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب منعت الأوروبيين من تدشين هذه الآلية.

من جانبه، قال السفير الألماني في طهران، مايكل كلور، السبت، إنه “سيتم الانتهاء من الخطوات النهائية لتنفيذ الآلية المالية خلال الأيام القليلة المقبلة”، جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري.