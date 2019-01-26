بعد أزمة “هواوي”.. سفير كندا في الصين يستقيل بناءً على طلب ترودو‎

استقال سفير كندا في الصين، جون ماكالوم، بناءً على طلب رئيس الوزراء جاستن ترودو، وذلك بعدما اضطر، الخميس، إلى الاعتذار عن تصريحات حول قضية شركة “هواوي” أثارت جدلًا.

وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان، السبت: “مساء أمس، طلبت من جون ماكالوم أن يسلمني استقالته من منصبه كسفير لكندا في الصين، وقد قبلتها”.

وكان ماكالوم تراجع، الخميس، عن تصريحات سابقة قال فيها إن المديرة المالية في شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي”، مينغ وانتشو، لديها “ملف قوي” ضد ترحيلها إلى الولايات المتحدة، بعد تعرّضه لانتقادات حادة.

وقال السفير جون مكالوم، في بيان، إنه “أخطأ التعبير”، وإنه “يأسف للالتباس الذي سببته تصريحاته بشأن الإجراءات القضائية المتعلّقة بالآنسة مينغ”.

واعتقلت مينغ ابنة مؤسس “هواوي” في مطار فانكوفر، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وأطلق سراحها بعد ذلك بكفالة بلغت عشرة ملايين دولار كندي، وهي الآن بانتظار عقد جلسة الاستماع المخصصة لتسليمها، إلا أن توقيفها أثار أزمة دبلوماسية متصاعدة بين أوتاوا وبكين.