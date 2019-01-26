شيرين عبادي: نظام إيران خائف من الناس بعد 40 عامًا من تأسيسه

قالت الناشطة الحقوقية البارزة والمعارضة الإيرانية، شيرين عبادي، السبت، إنّ “النظام الإيراني خائف من الشعب أكثر من أيّ وقت مضى”، رغم مرور 40 عامًا على تأسيس الجمهورية الإسلامية وسقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي”.

وأوضحت عبادي، التي تبلغ من العمر 71 عامًا في حديث مع موقع “دير شبيغل أونلاين”، أن أوضاع إيران عقب مرور 40 عامًا على الثورة الإيرانية، أنّ “النظام بجميع مؤسساته أصبح خائفًا من الشعب في ظل تفاقم وتردي الأوضاع المعيشية والحقوقية”.

وسألت المجلة الناشطة عبادي، هل أن الشعب الإيراني هو من تخلى عن نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 وفتح الطريق أمام النظام الحالي للوصول إلى السلطة، فقالت: “الوضع الآن يختلف وأن نظام الملالي وصل للسلطة عندما كان الشعب يردد شعارين (الحرية والاستقلال)، ولكن لسوء الحظ لم يتحقق شيء”.

وأضافت: “لقد وعدنا نظام الخميني بأن الدولة الإسلامية سوف تحقق الحرية والاستقلال، لكن نظامه كذب على الشعب الإيراني، وأنا غاضبة من المشاركة مع الشباب الإيراني في تلك الحقبة بتأييد رحيل نظام الشاه”.

كما انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في إيران، رغم مرور 40 عامًا على وجود نظام الملالي، وقالت: “لقد شعرنا منذ بداية الثورة أنها سوف تتخلى عن مطالب الشعب ومنها الحرية بعد قرار فرض الحجاب على الفتيات اللاتي يعملن في دوائر ومؤسسات الدولة”.

وتحدثت شيرين عبادي، عن محنة سبل العيش والبطالة في البلاد، مؤكدة أن “هذا الوضع في بلد حيث توجد العديد من الثروات في إيران”، معتبرة أنّ “الطريق الوحيد للتخلص من النظام الحالي هو الضغط على الحكومة الإيرانية”.

وأعلنت شيرين عبادي رفضها الحوار بين القوى الإيرانية المعارضة والنظام، وتابعت أنّ “الحوار لم يكن له ثمرة بعد أربعين سنة من سطوة رجال الدين، فلابد من سياسة حاسمة يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا، لكن هذا الضغط والعقوبات الحالية تستهدف الشعب الإيراني وهذه العقوبات الحالية خاطئة، لأن هؤلاء الأشخاص فقط هم الذين يعانون من هذه العقوبات”.