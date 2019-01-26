وزير الخارجية الفنزويلي يرفض مهلة الأوروبيين لإجراء انتخابات‎

المصدر: أ ف ب

رفضت فنزويلا اليوم السبت، في الأمم المتحدة مهلة الأيام الثمانية التي حددتها دول أوروبية عدة لإجراء انتخابات، تحت طائلة الاعتراف برئاسة المعارض خوان غوايدو.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، خلال جلسة لمجلس الأمن: “لا أحد يحدد لنا مهلًا ويقول لنا ما إذا كان ينبغي الدعوة إلى انتخابات أولًا.. من أنتم لتوجهوا إنذارًا إلى حكومة لها سيادتها؟”.

وقبل ذلك بساعات أبلغت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا مادورو أن أمامه ثمانية أيام لإعلان إجراء انتخابات، وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.