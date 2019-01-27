تقرير: إسرائيل أرسلت “إنذارًا نهائيًا” إلى لبنان عبر فرنسا

كشف تقرير إسرائيلي أن الاحتلال أرسل “إنذارًا نهائيًا” إلى لبنان بضرورة تفكيك صواريخ لجماعة حزب الله.

وذكر تقرير موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي أن “تل أبيب أرسلت إنذارًا نهائيًا للبنان عبر فرنسا بضرورة تفكيك صواريخ حزب الله عالية الدقة وإلا فسيتم تدميرها”.

وأوضح التقرير الذي نُشر السبت أن “الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين وقائد سلاح الجو الجنرال اميكام نوركين نقلا الإنذار خلال لقائهما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس هذا الأسبوع”.

وأشار إلى أن “ريفلين ونوركين أطلعا ماكرون على خرائط تظهر مواقع صواريخ حزب الله عالية الدقة”.

وقال التقرير: “من المرجح جدًا أن يكون الرئيس وقائد سلاح الجو قد نقلا تحذيرًا نهائيًا للحكومة اللبنانية وحزب الله عبر ماكرون بضرورة تفكيك مواقع تلك الصواريخ، وإلا فستقوم إسرائيل بتدميرها قبل أن يتم تفعيل منظومة صواريخ اس 300 في سوريا”.

ووفقًا للموقع، فإن روسيا “ستفعّل تلك المنظومة في آذار/ مارس المقبل بعد أن يتم تدريب العسكرين السوريين عليها لاستخدامها ضد الغارات الإسرائيلية”.

ولفت الموقع إلى أن “هذه المنظومة بإمكانها أن تغطي دمشق والجولان ولبنان ومنطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة”، مضيفًا أنها “ستمنح حزب الله مظلة حماية”.

وحذر التقرير من أن “إسرائيل تواجه مأزقًا الآن وهو قيامها بتدمير صواريخ إس 300 على حساب علاقاتها مع روسيا، أم أنها ستسعى إلى إيجاد طريقة لتفادي تلك الصواريخ ومواصلة مهاجمة أهداف إيرانية داخل سوريا”.