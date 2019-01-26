تركيا تتهم “العمال الكردستاني” بالتحريض على اقتحام قاعدتها العسكرية بكردستان

سارعت تركيا إلى اتهام حزب العمال الكردستاني بالتحريض على هجوم قام به محتجون ضد قاعدة عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، “تعرضت قاعدة عسكرية تركية شمال العراق لاعتداءات من قبل أشخاص تم تحريضهم من قبل حزب العمال الكردستاني”.

وكان محتجون غاضبون اقتحموا، في وقت سابق، السبت، قاعدة عسكرية تركية في ناحية شيلادزى شمال شرق محافظة دهوك، في إقليم كردستان العراق؛ احتجاجًا على القصف التركي لمواقع حدودية تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال الإقليم.

وأفاد مراسل قناة “إن آر تي” الكردية، السبت، أن “اثنين من مسؤولي المخابرات التركية أصيبوا بجروح؛ إثر اقتحام متظاهرين غاضبين مقرًا للجيش التركي”.

وقال سكان محليون، إن “المحتجين أضرموا النار في بعض الآليات العسكرية، فيما حلقت الطائرات التركية في سماء المنطقة”، مشيرين إلى أن “عددًا من الجنود الأتراك وقعوا أسرى في أيدي المحتجين”.

وذكرت القناة الكردية، التي تبث من مدينة السليمانية، معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “القوات التركية بادرت بإطلاق النار العشوائي صوب المحتجين”.